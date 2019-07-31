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Pursaklar'da aracısız ve komisyonsuz köylü pazarı

Pursaklar'da üreticilerin bahçelerinde, tarlalarında yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri aracısız, komisyonsuz bir şekilde doğrudan tüketiciye sunduğu köylü pazarları kurulacak.

31.07.2019 12:11 Pursaklar'da aracısız ve komisyonsuz köylü pazarı
Pursaklar'da üreticilerin bahçelerinde, tarlalarında yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri aracısız, komisyonsuz bir şekilde doğrudan tüketiciye sunduğu köylü pazarları kurulacak.

Köylü Pazarı olarak da bilinen üretici pazarı, Pursaklar'da kuruluyor. Doğal ürünlere kolaylıkla ulaşılmasını sağlayan pazarlar bilinçli tüketicilerin de en uğrak noktalarından biri haline geliyor. Üreticiyi aracısız bir şekilde tüketiciyle buluşturacak olan Pursaklar Belediyesi, vatandaşların organik ürünler tüketmesini sağlayacak. Böylelikle köylerde üretilen ürünler Pursaklar Belediyesinin kuracağı köy ürünleri pazarlarında direk tüketiciyle buluşacak. Küçük çapta üretim yapan üretici sertifikalı köylülerin kendi tarlalarında yetiştirdikleri ürünlerin satıldığı pazarların, bilinçli tüketicilerden büyük ilgi görmesi bekleniyor. Aracısız bir şekilde tüketiciye ulaşacak olan ürünlerin fiyatlarının daha düşük olması bekleniyor. Vatandaşlar hem daha sağlıklı hem de daha ucuza sebze ve meyve satın alma imkanı bulabilecek.

Üretici belgesi olan çiftçilerin kurulacak olan köylü pazarında satış yapabilmeleri için Pursaklar Zabıta Müdürlüğüne müracaatları etmeleri gerekmektedir. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Güncel

Kaynak: İHA

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