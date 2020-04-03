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Pursaklar'da araçlar tek tek dezenfekte ediliyor

Pursaklar Belediyesi tarafından korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında araçlar dezenfekte ediliyor.

03.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:35
Pursaklar'da araçlar tek tek dezenfekte ediliyor
Pursaklar Belediyesi tarafından korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında araçlar dezenfekte ediliyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eden koronavirüse karşı Pursaklar'da alınan tedbirler artırıldı. İlçenin giriş ve çıkışlarında dolmuş, taksi, otobüs ve özel araçların; içi ve bagajları, dezenfekte edilerek steril hale getiriliyor. Pursaklar'a uğrayan her aracın faydalanabileceği uygulama alanındaki ekipleri ziyaret eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sürücülere koronavirüs salgını nedeniyle kendilerini ve çevrelerini korumak için uyulması gereken kuralları hatırlattı.

Yol güzergahında talep eden her vatandaşın aracını dezenfekte ettiklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Dünyada ve ülkemizde son zamanlarda görülen koronavirüsten dolayı ilçe merkezinde dezenfeksiyon çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Pursaklar Belediyesi olarak hem araçlarımızın dezenfekte edilmesi hem de vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesini amaçlıyoruz. Araçlarımızı sürekli kullanıyoruz, araç içerisinde sürekli bir yerlere temas ediyoruz. Dolayısıyla araçlarımızın dezenfeksiyonu çok önemli. Hemşehrilerimizin sağlığı her zaman bizim önem arz etmektedir. Tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Hijyene dikkat edeceğiz ve kalabalık yerlerden uzak duracağız. Kişisel bakım ve temizlik en büyük tedbirdir. Gerekli olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayacağız" dedi. - ANKARA
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Kaynak: İHA

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