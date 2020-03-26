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Pursaklar'da belediye ile vatandaşlardan el ele temizlik seferberliği

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, dükkanlarının önünü temizleyen esnafları ziyaret ederek kolonya hediye etti.

26.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:30
Pursaklar'da belediye ile vatandaşlardan el ele temizlik seferberliği
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, dükkanlarının önünü temizleyen esnafları ziyaret ederek kolonya hediye etti.

Son günlerde ülkemizi etkisi altına alan korona virüse karşı sadece kamu kurumları değil, esnaflar da gerekli önlemleri almaya başladı. Pursaklar Belediyesinin öncülüğünde ilçe baştan sona dezenfekte edilirken, esnaflar da kendi iş yerlerinin temizliğine daha fazla özen gösteriyor. İlçe esnafı dükkanlarında rutin temizliklerinin dışında genel temizlik çalışmaları da gerçekleştirerek hem kendilerinin hem de vatandaşın sağlığına dikkat ediyorlar. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, temizlik ve hijyene dikkat etmek amacıyla yeni bir farkındalık projesine imza atarak, dükkan önlerini temizleyip fotoğraflarını belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden ulaştıran esnafları ziyaret ederek kolonya hediye ediyor.

Temizlik ve hijyen konusunda farkındalık oluşturduklarını belirten Başkan Çetin, "Bina ve dükkan önlerini temizleyip fotoğraflarını bize gönderen hemşehrilerimize kolonya hediye ediyoruz. Esnaflarımızın hem dükkan önlerinin dezenfekte edilmesi hem de vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Marketlere ve dükkanlara sürekli giriyoruz, sürekli bir yerlere temas ediyoruz. Dolayısıyla dükkanların dezenfeksiyonu çok önemli. Korona virüs bütün dünyanın başında büyük bir bela olarak maalesef tüm yaşamı etkiliyor. Bizim de bu virüs ile doğrudan mücadele etmemiz gerekiyor. Bunun başında da kurallara uymak gerekiyor. Sahada ekiplerimiz sokak ve caddeleri baştan sona dezenfekte ederken esnaflarımızda dükkan önlerini temizleyerek bizlere yardımcı oluyor. Vatandaşlarımızla el ele vererek ilçemizi birlikte temizliyoruz" dedi.

İlçe esnaflarından Şenol Kardeşler, "Korona virüse karşı belediye başkanımızın uyarılarını dikkate alarak her gün işe başlamadan önce dükkanımızın önünü temizleyerek hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Her gün standart temizliğimizi aksatmadan yapıyoruz. Sağlık her şeyden önce gelir. İnşallah bu zor günleri el birliğiyle birlikte atlatacağız. Bizleri ziyaret ederek kolonya hediye eden Belediye Başkanımız Sayın Ertuğrul Çetin'e teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Pursaklar, Güncel

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