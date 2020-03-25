Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Pursaklar'da Beyaz Masa 7/24 korona mesaisinde - Haberler

Pursaklar'da Beyaz Masa 7/24 korona mesaisinde

Pursaklar Belediyesi Beyaz Masa, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan ve talepleri olan vatandaşlara anında cevap verebilmek için gece gündüz hizmet veriyor.

25.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:21
Pursaklar'da Beyaz Masa 7/24 korona mesaisinde
Pursaklar Belediyesi Beyaz Masa, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan ve talepleri olan vatandaşlara anında cevap verebilmek için gece gündüz hizmet veriyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in talimatları doğrultusunda korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Beyaz Masa'ya taleplerini bildiren vatandaşlar için ekipler seferber edildi. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar, kronik hastalar ve engelli vatandaşlar, market,

eczane ve fırın gibi noktalardan temin edilecek ihtiyaçlarını Beyaz Masa'ya bildiriyor. Vatandaşlardan gelen istekler değerlendirilerek Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerine ve Kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu'na bildirilerek taleplere anında geri dönüş yapılıyor. Beyaz Masa tarafından alınan talep de anında saha ekiplerine bildiriliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yardıma muhtaç aileler ve vatandaşların istekleri doğrultusunda gerekli alışverişler yapılarak malzemeler evlerine teslim ediliyor.

"Evde kal Pursaklar"

Korona virüs salgınında en yüksek risk grubunun 65 yaş üstü vatandaşlar olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Bu süreçte vatandaşlarımızın da uyarıları hassasiyetle dikkate alması büyük önem arz etmektedir. 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum, kendinizi ve sevdiklerinizi riske atmayın. Bu kapsamda 65 yaş üstü hemşehrilerimizin dışardan temin edilmesi gereken ihtiyaçları için ekiplerimiz her daim hazırdır. Gerek Beyaz Masa, gerek Kaymakamlığımızı aramaları yeterli olacaktır. Ciddiyetle tedbirlere uymamız halinde bu salgını en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Hemşehrilerimiz, Beyaz Masa'ya günün her saatinde ulaşabilirler. Vatandaşlarımızın korona virüs salgınından korunmak için mümkün olduğunca evlerinden dışarı çıkmamalarını rica ediyorum" dedi.

Vatandaşlar "112, 155, 156" nolu numaraları arayarak Vefa Sosyal Destek Grubu'na, 444 9 709 nolu numarayı arayarak da Pursaklar Belediyesi Beyaz Masa birimine taleplerini iletebiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri çareyi yazı asmakta buldu Haberler
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri çareyi yazı asmakta buldu
Cumhurbaşkanı’nın reklam yapın talimatı verdiği ürünün üretimi başlıyor Haberler
Cumhurbaşkanı'nın reklam yapın talimatı verdiği ürünün üretimi başlıyor
’Bende belirti yok’ diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haberler
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor Haberler
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu Haberler
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı Haberler
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:32: Kırklareli Valisi Bilgin'den koronavirüs açıklaması Açıklaması - Haber 13:32: Kırklareli'nde mahalle muhtarından koronavirüs önlemi - Haber 13:31: Denizli'de 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerine kitap servisi - Haber 13:31: Markette poşetli korona virüs önlemi - Haber 13:30: Hatay caddelerinde korona sessizliği - Haber 13:12: Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor - Ekonomi 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:46: Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler