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Pursaklar'da Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında ilçede görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

10.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:08Pursaklar'da Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında ilçede görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.
Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin'in de katıldığı etkinlikte konuşan Çetin, gazetecilerin de siyasetçiler gibi gece gündüz demeden çalışma yürüttüğünü belirtti.
Çetin, "Bizim ortaya koyduğumuz proje ve hizmetler toplumu ilgilendirmektedir. Yapılan işler kamuya mal olmaktadır. Bu yüzden çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Sizler topluma bilgi ulaştırmak, ulaştırmak için gerçekten çok ciddi iş yapan bir meslek grubusunuz. Şehrimize ve ilçemize de büyük katkılar sunan gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor ve başarılı bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum." dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Özgür Ertuğrul, Pursaklar, Güncel

Kaynak: AA

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