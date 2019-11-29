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Pursaklar'da genç sporcuların başarısı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara'da düzenlenen Atatürk'ü Anma Kupası'nda minikler ve yıldızlar kategorilerinde 11 madalya kazanan Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcuları ile bir araya geldi.

29.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:18Pursaklar'da genç sporcuların başarısı
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 'da düzenlenen Atatürk'ü Anma Kupası'nda minikler ve yıldızlar kategorilerinde 11 madalya kazanan Pursaklar Belediye Kulübü sporcuları ile bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sporcularla tek tek ilgilenerek başarılarından dolayı tebrik eden Çetin, yaptığı konuşmada ilçede sporun her dalında başarılı sporcular yetiştirilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.
Pursaklar Belediye Spor Kulübü'nün önemli başarılara imza attığına işarete eden Çetin, "Sizlerin başarısı Pursaklar'ın başarısıdır. Biz belediye olarak sporun her dalında başarılı sporcu yetiştirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Şampiyonlarımızı spora teşvik eden ailelerine, hocalarımıza ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Bizler belediye olarak her zaman yanınızdayız. Tekrardan kazanmış olduğunuz madalyalardan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.
Yemek programının ardından Başkan Ertuğrul Çetin, genç sporculara ve Avrupa Halter Şampiyonasında ikinci olan Batuhan Yüksel'e hediyelerini takdim etti.

Mustafa Kemal Atatürk, Pursaklar, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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