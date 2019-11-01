Pursaklar'da İlçe Danışma Toplantısı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde geniş katılımlı Ekim Ayı AK Parti İlçe Danışma Meclis toplantısı yapıldı.



Saray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İlçe Danışma Meclis toplantısında, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları, yönetim kurulu ve belediye meclis üyeleri ile partililer ve vatandaşlar katıldı.



Yoğun katılımın olduğu toplantı, İlçe Başkanı Servet Türkayık'ın açılış konuşmasıyla başladı. Devamında, Kadın Kolları Başkanı Tülay Ergün, Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Erdem Sülükoğlu, yapılan çalışma ve parti faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.



Belediyenin aylık faaliyetlerinden oluşan sunum ile çalışmalar hakkında partilileri bilgilendiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Mahalle ziyaretleri, Mahalle toplantılarıyla vatandaşlarımızla hep iç içe olduk. Vatandaşlarımızın önceliklerini belirleyerek istek, talep ve şikayetlerini alarak mevcutlarımızı bu alanda yoğunlaştırdık. Her daim hemşerilerimizle el ele, gönül gönüle olmaya özen gösteriyoruz. Belediye ve teşkilatımızla, ilçemiz için çok değerli projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.



AK Parti teşkilatlarında ben değil, biz duygusunun hakim olduğunu belirten AK Parti Ankara Milletvekilli Zeynep Yıldız, "AK Parti'nin en büyük gücü, milletimizin derdiyle dertlenen bir parti olmasıdır. Teşkilat içi iletişimimiz çok güzel bir noktada. Mahallelerden ilçeye, ilçelerden ile oradan da merkeze ulaşan bir ilişkimiz var. Böylece tüm meseleler iletilip çözülme imkanına sahip oluyor. Bu iletişim ve samimiyetimizin artarak devam etmesini diliyorum" dedi.



Ak Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı Ekim Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA