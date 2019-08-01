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Pursaklar'da kadınlar F klavye sertifikası aldı

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evindeki yaz kursuna katılan kursiyerler F klavye sertifikası aldı.

01.08.2019 10:29 Pursaklar'da kadınlar F klavye sertifikası aldı
Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evindeki yaz kursuna katılan kursiyerler F klavye sertifikası aldı.

Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri kendilerini geliştirmeye ve meslek sahibi olmaya devam ediyor. Yaz kurslarına yoğun ilgi gösteren kadınlar hem meslek sahibi hem de MEB onaylı sertifika sahibi oluyor. Eğitimden kültüre, spordan sanata her alanda eğitim alan kadınlar, bilgisayarı daha etkin kullanmak ve hızlı yazmak için F klavye kursuna katılıp ileri seviyede eğitim alarak MEB onaylı sertifika almaya hak kazandı. Kursiyerler, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Özgür'e kendilerine sunmuş oldukları imkanlardan dolayı teşekkür etti. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, MEB, Güncel

Kaynak: İHA

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