Pursaklar'da Karla Mücadele 7/24 Sürüyor

13 Aralık 2018 Perşembe 14:02



13 Aralık 2018 Perşembe 14:02

Ankara'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışına karşı Pursaklar Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri gece gündüz mesai yaptı.Ankara'da hafta ortasında başlayan yoğun kar yağışı etkisini iyice hissettirdi. Başkent'in rakımı yüksek ilçelerinden olan Pursaklar da beyaz örtüye büründü. Yolların, sokakların ve kaldırımların ulaşıma açık olması için yoğun çaba sarf eden Pursaklar Belediyesi, gece boyu 50 araçla tuzlama, gündüz de kar küreme çalışması yaptı. Meteorolojiden alınan bilgiler çerçevesinde tedbirlerini haftalar öncesinden alan Pursaklar Belediyesi, karın yağmasıyla birlikte ekip ve ekipmanlarla vatandaşların ve sürücülerin etkilenmemesi için karla mücadele etti. Ekipler gece gündüz aralıksız olarak çalışarak Pursaklar'ın cadde, sokak ve kaldırımlarda yoğun çalışma yaptı. Hem Fen İşleri Müdürlüğü personeli hem de Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, tuzlama ve kar küreme araçlarıyla 24 saat aralıksız karla mücadele edip cadde ve sokakları trafiğe açık hale getirdi. - ANKARA