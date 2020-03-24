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Pursaklar'da korona virüs seferberliği

Pursaklar Belediyesi tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında cadde ve sokaklar köpüklü suyla temizlenerek dezenfektanla yıkandı.

24.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:36
Pursaklar'da korona virüs seferberliği
Pursaklar Belediyesi tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında cadde ve sokaklar köpüklü suyla temizlenerek dezenfektanla yıkandı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Başkan Yardımcılarının da katıldığı dezenfekte çalışmalarında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Altınova, Saray Osmangazi, Ayyıldız, Fatih, Merkez ve Yunus Emre mahallelerinde özel içerikli dezenfektanlarla yıkanarak steril hale getiriliyor. Diğer taraftan ilçede başta kamu hizmet binaları olmak üzere; sağlık kurumları, ibadethaneler, park, Otobüs durakları, banklar, ATM'ler, apartman önleri, iş yerleri, çöp konteynerleri ve meydanların dezenfekte edilmesine devam ediliyor. Pursaklar Belediyesi ayrıca, vatandaşlara kısa mesaj ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirmede bulunarak virüsten korunma yollarını ve önemini hatırlatıyor.

Belediyenin tüm tedbirleri aldığını belirten Başkan Çetin, "İlçemizin tüm mahallelerini temiz tutmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı cadde ve sokakları, özel katkılı ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Gereken hijyen kurallarına riayet gösterdiğimiz takdirde salgının önüne geçebiliriz. Pursaklar Belediyesi korona virüsüne karşı gerekli tüm tedbirleri almıştır. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar. İnşallah bu süreci en kısa sürede, en az hasarla hep birlikte atlatacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Pursaklar Belediyesi, Özgür Ertuğrul, Pursaklar, Güncel

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