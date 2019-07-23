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Pursaklar'da öğrencilere spor malzemeleri hediyesi

Pursaklar Belediyesi, yaz spor okullarına kayıt yaptıran öğrencilere spor malzemeleri hediye etti.

23.07.2019 12:57 Pursaklar
Pursaklar Belediyesi, yaz spor okullarına kayıt yaptıran öğrencilere spor malzemeleri hediye etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamındaki yaz spor okullarında eğitimler devam ediyor.
Okullara kayıt yaptıran yaklaşık 2 bin öğrenciye Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından spor malzemesi verildi.
Çetin, spor okullarında eğitim alan çocukların eğitim hayatlarında da başarılı olduklarını gördüklerini belirterek, bu durumdan memnuniyet duyduklarını kaydetti.
Kaynak: AA
Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Güncel

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