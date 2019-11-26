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Pursaklar'da okul bahçeleri temizleniyor

'Pursaklar'ı seviyorum çevremi temiz tutuyorum' anlayışı ile Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde temizlik seferberliği başlattı.

26.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:59Pursaklar'da okul bahçeleri temizleniyor
' 'ı seviyorum çevremi temiz tutuyorum' anlayışı ile Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde temizlik seferberliği başlattı.

Öğrencilerin, ara tatilin ardından temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak için başlatılan temizlik programı ile öncelikle ilk ve ortaokulların bahçeleri ve çevreleri yıkanarak temizlendi. Vatandaşların yoğun kullanım alanlarında yıkama ve temizlik çalışmaları yaptıklarını belirten temizlik işleri müdürlüğü yetkilileri, okullarda çocukların daha temiz bir ortamda ders yapmalarını sağlamak, teneffüslerini hijyenik, sağlıklı bir ortamda geçirmeleri, oyunlarını tertemiz bir ortamda oynamaları için okul bahçelerinin ve okul çevrelerinin temizliğine yıl boyu periyodik aralıklarla devam edileceğini aktardı. Okul bahçelerinin deterjanlı su ve vakumlu yol süpürme aracı ile yıkanarak sağlıklı ve temiz hale getirildi.

"Çocuklarımıza değer veriyoruz"

Her an vatandaşın sağlığını ve huzurunu gözetmek gibi bir sorumlulukları olduğunu vurgulayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Bu nedenle Pursaklar sınırları içindeki tüm okulların bahçe ve çevrelerini yıl boyu periyodik aralıklarla temizliyoruz. Okulların talep etmesi durumunda ekiplerimizi hemen yönlendiriyor, 'Pursaklar'ı seviyorum çevremi temiz tutuyorum' anlayışı ile okullarımızı pırıl pırıl yapıyoruz. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimize, eğitim camiasına hizmet veren tüm kardeşlerime ve değerli velilerimize kolaylıklar diliyor, yarınımız olan sevgili çocuklarımıza başarılar temenni ediyorum" dedi. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Güncel

Kaynak: İHA

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