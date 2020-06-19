Pursaklar'da okullar sınava hazır

Koronavirüsle mücadele döneminde uygulanacak olan LGS sınavı öncesinde Pursaklar Belediyesi harekete geçti.

Pursaklar'da okullar sınava hazır
19.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:57
Koronavirüsle mücadele döneminde uygulanacak olan LGS sınavı öncesinde Pursaklar Belediyesi harekete geçti.

Pandemi tedbirleri kapsamında düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmalara ilave olarak LGS sınavı öncesinde öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla elle temas edebilecekleri sıralar, kapı kolları, masa, sandalyelerin yanı sıra, koridorlar, lavabolar ve okul bahçesi belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Hem öğrenci ve görevlilerin sağlığını korumak hem de velilerin hijyen konusundaki endişelerini azaltmak için Pursaklar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarıyla okullar sınava hazır hale getirildi.

"Bizim için çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli"

Öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınava girmeleri için yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Sınav gününün en iyi şekilde geçmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Öğrencilerimizin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınava girmeleri için tüm okullarımızda dezenfektan çalışmalarımızı tamamladık. Pursaklar Belediyesi olarak üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Bizim için çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Pursaklar Belediyesi, LGS, Güncel, Haber

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