Pursaklar'da sosyal mesafeli meclis toplantısı

Korona virüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen meclis toplantısı iki ay aranın ardından Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in başkanlığında yeniden toplandı.

Pursaklar'da sosyal mesafeli meclis toplantısı
09.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:46
Korona virüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen meclis toplantısı iki ay aranın ardından Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in başkanlığında yeniden toplandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen meclis toplantıları bu ay alınan tedbirler ile belediye meclis toplantı salonunda meclis üyelerinin tamamının katılımı ile gerçekleştirildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği belediye ve ilçe genel meclisi toplantılarının olağanüstü bir durum olmadığı sürece gerçekleştirilmesi ertelenmişti. Pandeminin ülkemizdeki seyrinin düşüşe geçmesi ile birlikte kontrollü sosyal hayat adımları kapsamında meclis faaliyetleri yeniden hız kazandı.

Geçtiğimiz aylarda görüşülmesi gereken İhtisas Komisyonları, Encümen Üye Seçimi, 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı, Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu rapor meclise sunularak bilgi verildi.

Ayrıca, virüs salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan Nezaket Okulu ücretlerinin iadesi görüşülerek karara bağlandı.

"Pursaklar olarak salgın sürecini başarılı yönettik"

Oturumu açmadan önce meclis üyelerine seslenen Başkan Ertuğrul Çetin, "Pursaklar olarak salgın sürecini başarılı bir şekilde yönettik. Tüm kurumlarla el ele uyum içinde çalıştık. 'Komşuna Sahip Çık, Sen de Var Mısın, Tebessüm Çarşısı' kampanyalarımızla Pursaklar olarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin yardımına koştuk. İlçemizin sokak ve caddelerini ilaçlı suyla yıkadık. Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere sağlık kuruluşları ve iş yerleri dezenfekte edilerek steril hale getirildi. Normalleşme döneminde sosyal mesafe, hijyen ve maskelerimizi ihmal etmeyelim. Bu süreçteki özverili çalışmalarından dolayı belediye personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Pursaklar, Güncel, Haber

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