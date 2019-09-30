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Pursaklar'da Türkiye'nin en büyük kilim desenli parke motifi yapıldı

Pursaklar Belediyesi, Devlet Hastanesinin içerisinde uyguladığı kilitli parke motifi ile Türkiye'deki en büyük parke taşı uygulamasını gerçekleştirdi.

30.09.2019 11:10Pursaklar'da Türkiye'nin en büyük kilim desenli parke motifi yapıldı
Pursaklar Belediyesi, Devlet Hastanesinin içerisinde uyguladığı kilitli parke motifi ile Türkiye'deki en büyük parke taşı uygulamasını gerçekleştirdi.

Pursaklar'ın cadde ve sokaklarında hummalı bir çalışma yürüten ekipler, kimi yolları baştan aşağı yenilerken, kimi yıpranmış yolların da onarımını gerçekleştiriyor. İlçe genelinde başlattığı yol seferberliğine hız kesmeden devam eden Pursaklar Belediyesi, vatandaşlarından gelen talepler doğrultusunda Sağlık Bakanlığına bağlı alanda çalışmalarını sürdürerek Devlet Hastanesinin çevresindeki 2 bin metrekarelik alana yaptığı kilitli parke motifi uygulamasıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. 221 metrekarelik alana yapılan motifle vatandaşların daha güvenli bir şekilde ulaşım sağlamasını amaçlayan Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde çevre, altyapı ve yol sorunlarının çözümü için planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

"Güvenli ve konforlu bir Pursaklar"

Pursaklar'ın her bölgesine hizmet götürmek için çalıştıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri durmadan çalışıyoruz. Tespit edilen yerlerde asfalt serim ve onarım işlemlerini, kilit parke, kaldırım, yama ve tretuvar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız daha güvenli ve konforlu bir Pursaklar" dedi. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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