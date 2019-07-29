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Pursaklar'da yeni belediye binası hizmete girdi

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Emek Caddesi üzerine yapılan yeni belediye binası, hizmete açıldı.

29.07.2019 13:39 Pursaklar'da yeni belediye binası hizmete girdi
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Emek Caddesi üzerine yapılan yeni belediye binası, hizmete açıldı.
Pursaklar'da yeni bir hizmet binası için 2016 yılında temeli atılan 7 bin 500 metrekare alan üzerine 10 kat olarak inşa edilen Belediye Hizmet Binası, tamamlandı.
Vatandaşın işini kolaylaştırmak ve daha iyi hizmet verebilmek için bütün birimlerin aynı binada toplandığını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şunları kaydetti:
"İhtiyaçlarımıza cevap verecek yeni bir Belediye hizmet binasına ihtiyacımız vardı. Farklı noktalarda hizmet veren Belediye birimlerimizin hepsini bir araya toplayarak, hemşerilerimizin işini kolaylaştırdık. İnşallah bu yeni binamızda güzel çalışmalar yaparak ve faydalı projeleri hayata geçirerek Pursaklar'ı kalkındırmaya devam edeceğiz. Yeni Belediye binamızın memleketimize, milletimize, belediyemiz çalışanlarına, hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Özgür Ertuğrul, Pursaklar, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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