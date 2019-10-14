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"Pursaklar'ı Seviyorum Çevremi Temiz Tutuyorum" Projesi

Pursaklar Belediyesi ve Pursaklar Kaymakamlığı arasında çevre kirliliğini önlemek ve toplumda çevre hassasiyeti oluşturmak amacıyla "Pursaklar'ı Seviyorum Çevremi Temiz Tutuyorum" projesi için işbirliği protokolü imzalandı.

14.10.2019 11:10
Pursaklar Belediyesi ve Pursaklar Kaymakamlığı arasında çevre kirliliğini önlemek ve toplumda çevre hassasiyeti oluşturmak amacıyla "Pursaklar'ı Seviyorum Çevremi Temiz Tutuyorum" projesi için işbirliği protokolü imzalandı.
Pursaklar'da çevrenin temizlenmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına dair işbirliği protokolü, Kaymakam Mehmet Yıldız ve İlçe Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından imzalandı.
"Pursaklar'ı Seviyorum Çevremi Temiz Tutuyorum" projesi kapsamındaki işbirliği protokolünün imza töreni, Pursaklar Kaymakamlığında gerçekleştirildi.

Pursaklar Belediyesi, Özgür Ertuğrul, Mehmet Yıldız, Pursaklar, Güncel

Kaynak: AA

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