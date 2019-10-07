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Pursaklar'ın gözdesi Türkiye'nin simgesi oldu

Emine Erdoğan'a Başkan Ertuğrul Çetin'in hediye ettiği Ankara kedisi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nün Türkiye'deki simgesi oldu.

07.10.2019 11:54Pursaklar'ın gözdesi Türkiye'nin simgesi oldu
Emine Erdoğan'a Başkan Ertuğrul Çetin'in hediye ettiği Ankara kedisi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nün Türkiye'deki simgesi oldu.

Ankara Ticaret Odası tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde ATO Congresium'da düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanın eşi Emine Erdoğan'a Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından hediye edilen Ankara Kedisi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nün Türkiye'deki simgesi haline geldi.

Kültür mirasına sahip çıkan Pursaklar Belediyesi, Anadolu'nun önemli bir değeri olan Ankara kedisini Dünya'ya tanıtmayı, sayılarını çoğaltmayı ve daha çok evde evcil hayvan olarak bakılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda çalışan Pursaklar Belediyesi, Ankara'nın mirasına sahip çıkmak için girişimlerde bulunup, 'Ankara Kedisi Güzellik Yarışması' ile bunun patentini aldı. Aynı zamanda Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi'ni açarak başkentin kültür mirasına sahip çıkmak ve bunu Dünya'ya tanıtmak için önemli bir çalışmaya da imza attı. - ANKARA

Pursaklar, Türkiye, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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