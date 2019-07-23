Haberler» 3. Sayfa» Haber

Puslu buldu, jandarma yakaladı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ve Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir istihbaratı değerlendirerek yaptığı uyuşturucu operasyonunda 552 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 18 adet fişek ele geçirerek 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

23.07.2019 13:20 Puslu buldu, jandarma yakaladı
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ve Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir istihbaratı değerlendirerek yaptığı uyuşturucu operasyonunda 552 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 18 adet fişek ele geçirerek 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri ve narkotik köpeği Puslu'nun Taşova ilçesinde bulunan bir köyde ikamet eden (N.B) isimli şahsın ev ve eklentilerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik köpeği Puslu ile yaptıkları aramada 552 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 18 adet fişek ele geçirdi. Şüpheli şahıs N.B. gözaltına alındı. - AMASYA

Jandarma, Taşova, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:18   Manavgat'ta kadın cinayeti
15:09   Başakşehir'de korkutan yangın havadan görüntülendi
15:07   Evlerden 100 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlar yakalandı
15:07   İşlerini güçlerini bıraktılar, intihar girişimini izlemeye koştular
15:06   Çanakkale'de başından ve göğsünden vurulmuş erkek cesedi bulundu
15:06   Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaz'a dehşeti yaşattı
15:00   Göçmenlerin umuda yolculukları yarım kaldı