Pusuya Yatmayın, Pusu Kalleşlerin İşidir"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, son dönemde taraftarın oyuncuları protesto etmesinin yanı sıra kendisine yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi.Vodafone Park'ta gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2018 yılı 4. olağan toplantısında konuşan Orman, "Ben buradayım" dediği konuşmasında, "Kırgınlıklarım, kızgınlıklarım, genetiğimden gelen şeyler var. Pankart asıyorlar. 'Gideceksin, maçtan bir gün önce çekeceksin, medyaya servis edeceksin.' Ne kazandınız, amaç neydi." ifadelerini kullandı.Para konusunun gündeme geldiğini vurgulayan Orman, "Paralar maralar konuşuluyor. Daha önce 41 kez toplantı yapmışız. Herkesin söylediklerini not etmiş ve yanıt vermişim. Söylenenleri net olarak anlatmışım. Pusuya yatmayın, pusu kalleşlerin işidir. Burası Beşiktaş Kulübü, Kurtuluş Savaşı'na katılarak, sporcularını şehit vererek buralara gelmiştir. Pusu bizim işimiz değildir." değerlendirmesinde bulundu.Beşiktaş'ın dengelerinin huzur üzerine kurulduğunu anlatan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu huzur bize lazım olan bir şey. Barıştırıcı, herkesle bir araya gelme gayreti içinde oldum. Koltuğunda oturan değil, Türkiye'nin her yerinde Beşiktaşlılarla bir araya gelen biriyim. Taraftarın nabzını iyi tutan biriyim, çoğunuzu da tanıyorum. Bu sezona 'Yönetim uyuma, Beşiktaş'a sahip çık' sloganıyla başladık. 4 ay önce hep beraber tarihi bir toplantı yaptık. Beşiktaş tarihinde ilk kez bir kararı divan kurulunda istişare ederek aldık. Fenerbahçe maçına çıkmama kararı... O gün itibarıyla tribünler 'Maça çıkmayın, 10 sene şampiyon olmayın' derken ne oldu da 'yönetim sahip çık' noktasına geldik. Beşiktaş'ın temsilinde, kurumların temsilinde, ilişkilerinde ne eksiklik oldu da böyle bir slogana ihtiyaç duyuldu. Peşine ikinci slogan, 'Yönetim bu takım senin eserin' geldi. Şampiyonluklar kazanılırken üçüncü yıldızı takarken, Şampiyonlar Ligi'nde efsane sonuçlar alıp Türkiye'yi ve taraftarlarımızı mutlu ederken, Beşiktaş'ın dünyanın her yerinde tanıtırken bizim eserimiz değildi. Ne oldu da bir mağlubiyet esnasında benim ve arkadaşlarımın eseri oldu?"Bu tepkilerin ardından parasal konularda protestoların başladığını kaydeden Orman, "Peşine 'Paralar nerede?', Beşiktaş taraftarının sahip çıkması hoş bir şey, bunlar kötü değil. Çocukluğumuzda da sıkıntılı süreçler oldu. 1967 doğumluyum, 15 yaşıma kadar şampiyonluk görmedik. Lüleburgaz kupa maçında berabere kaldık elendik, o maçtan sonra sırtımızı takıma dönmüştük. Ben de içindeydim. Üç ay öncesinde 'Türkiye ekonomisini Fikret Orman'a teslim etsin, ekonomiyi düzeltsin', 'Cimri başkan, bonservis vermeyen başkan' derken ne oldu da biz bir anda bu duruma geldik?" ifadelerini kullandı.Kendisini eleştirilenleri aday olmaya davet eden Orman, şunları söyledi:"Çıkın aday olun demiştim, Beşiktaş'ta söyleyecek lafınız olsun demiştim. Yalanlar üzerine insanları etkilemeye çalışmaktansa, adaylar yapacaklarını anlatsınlar. Yoksa siz yıkmak üstüne konuşur ve yalan söylerseniz bir yere varamayız. Niyetimiz önemli. Görevlerde bulunduk, önemli işler yaptık. Bunları yaparken hepinizden itibar gördük, hepiniz bana saygı gösterdiniz, biz de layık olmaya çalıştık. Ne oldu, pusu kültürü... Gencecik, pırıl pırıl çocukları kamuoyu üzerinden yönlendir ve bir Beşiktaş düşmanlığı ortaya çıkar." diye konuştu."Hiçbir zaman şirinlik yapmadım"Siyah-beyazlı oyuncu Oğuzhan Özyakup'a da gösterilen tepkileri eleştiren Orman, şunları kaydetti:"30. dakikada Oğuzhan'a bağırıyorlar. Feda sezonunda beraber geldik. Evet performansını biz de beğenmiyoruz. Ben hiç taraftara oynamadım, hiçbir zaman şirinlik yapmadım. Beşiktaş menfaatleri için doğru olanı yapmaya çalıştım. 'Ben bu ailenin en büyük mevkisinde oturuyorum' dedim. Sandığı koydum 'buyrun' dedim. Düello budur işte, sandıkta olsun. Fahrettin Curoğlu burada. 1998'de 'Ahmet Dursun, Seba gitsin' tezahüratı yapılıyordu. Fahrettin abi 'yav biz daha dün geldik, bir icraat mı yaptık' dedi. Bunları iyi irdelememiz lazım. Beşiktaş'ta iktidar mücadelesi yapılır, ben de yaptım. Beşiktaş'ın iktidar mücadelesi sandıkta olur. 2004 senesinde Yıldırım Demirören'e kaybettikten sonra 7 yıl boyunca bir taraftarla temasımı gördünüz mü? O gün itibarıyla saha sonuçları ve kulübün temsili konusunda çok sorunu vardı. Karıştırmak kolaydı. Mücadelemizi genel kurullarda yaptık."Yaptıkları başarılı çalışmalar hakkında bilgi veren Orman, "Kalecisi Şampiyonlar Ligi finalini oynamış kaleci. Stoperi Dünya Kupası finali oynamış stoper. Pepe dünyanın en önemli stoperlerinden biri. Sağ tarafta Gökhan Gönül, sol tarafta Adriano, Barcelona'dan geldi. Caner, Medel, Oğuzhanlar bunlar yapılırken, hepimiz ne için yaptık? Beşiktaş üçüncü şampiyonluğu alabilsin diye yaptık. Bir hata yaptık kabul ediyorum. Üçüncü şampiyonluğu kovalamaktansa o gün itibarıyla bütçeyi kısmamız lazımdı. Şampiyonlar Ligi'nde başarıları yakalamaktansa bütçede kısma yapmalıydık. Bunu tahmin edemedim." şeklinde konuştu."Taraftarla oynamayın"Tüm çalışmaları Beşiktaş için gerçekleştirdiklerini anlatan Orman, şöyle devam etti:"Taraftarla oynamayın. Evet kırgınım, çok kızgınım. O gün o taraftarları bağırtanlara kızgınım, o çocukları kandıranlara kızgınım. Bize sahip çıkmayanlara da kırgınım. Ben bu kulüpte olmayacak birçok şeyi yaptım. Olmayacak birçok şeyin altına imza attım. Bunları tırnaklarımızla yaptık. Herkes stattan bahsediyor. Ümraniye tesislerinin hali neydi, ne kadar yatırım yaptık. Pendik ne haldeydi, Akatlar'da yaptığımız tesisi hepiniz görüyorsunuz. Beşiktaş TV 3 milyon avroya yapılırken, biz 300 bin dolara yaptık, hata mı ettik? Bütün bunları Beşiktaş için yaptık. Taraftarın dengesiyle oynayarak kimse bir yere gelemez. Zaten aday olamayacaklar. Onların bütün derdi sinirimle oynayıp ağzımdan bir lafı alıp, taraftarı yönlendirmek. Biz birlik içinde Beşiktaş'a hizmet etmekle uğraşırken, 30. dakikada Beşiktaş kaptanına bağırmak hangi dönemde oldu? Vagner Love penaltı atarken yuhalamak hangi kültümüzde oldu? Bunlar bizim oyuncular, haftaya onlar yeniden çıkacak. Bunlara para veriyoruz, onları aşağılayarak, daha maç 2-1'ken 'Sivas' diye tempo tutmak hangi kültürümüzde oldu?""Yalanlar, yalanlar"Beşiktaş'ın imkanlarıyla avantaj sağlamadıklarını vurgulayan Orman, "Yalanlar, yalanlar. Beşiktaş'ın paralarıyla uçaklarla geziyormuşuz. Eskiden takım uçağına yöneticiler ve misafirleri para vermezdi. Biz geldiğimizde Kartal Yuvası'nda yüzde 25 indirim vardı. Bırakın Beşiktaş'ın parasıyla uçak tutmayı, takım uçağına binerken para veriyoruz." ifadelerini kullandı.Kendilerinden önceki dönemde menajerlik yüzdelerinin yüzde 18,8 ve 19,6 civarında olduğuna dikkati çeken Orman, "Bizim 6 senelik ortalamamız yüzde 11 oldu. Bir menajerden oyuncu alıyorsunuz, diğeri başlıyor. Kimin nerede ne konuştuğunu biliyorum. 'Beşiktaş başkanı Beşiktaş'a fatura kesti' konusu: Stattaki koltukları ihale ettik. 3 milyon teklif, 2,5 milyon teklif geldi. Ben de kendi firmamın genel müdürünü çağırdım, bizim fabrikada yapabiliyor muyuz diye. O da 1 milyon 638 lira çıkardı. 'Siz yapın' dedim. Bana o gün 'aman başkan sen kendi üstünden yapma gözükmesin' diyenler bugün dedikodumu yapanlar. 'Yav bu ayıp bir şey mi' dedim. Bu ayıp bir şeyse biz Ahmet Nur Çebi'den neden demir aldık? Yıldırım Demirören başkandan gaz aldık. Ayıp bir şey mi, hiç konuşuldu mu, yok. Mete Vardar burada, ayıp bir şeyse Jolly turla anlaşma yaptık ayıp bir şey değil ki... Beşiktaş'ın menfaati neyse onu yapacağız." şeklinde konuştu.Kendi dönemlerinde herhangi bir taraftar grubuna bilet verilmediğini kaydeden Orman, "Eski yönetim çok suçlanır. 'Hesap sorsana, hesap sorsana' yav senede 1 milyon dolar taraftarlara aktarılırken, Yıldırım Demirören dönemi ve yönetimi çok suçlandı. Bunu alanları hiç konuşmadık, kim aldı? Bu paralar kimlerin cebine gitti, niye hiç konuşmadık? Makbuzlarla maaş alanlar, o da bizim tespit edebildiğimiz, Yıldırım Demirören'in cebinden verdiklerini bilmiyorum, niye bunları hiç konuşmadık? 'Sayfayı çevirelim, önümüze bakalım' dedim. Beşiktaş Çarşısı'na 'Paralar nerede' pankartı asıyorlar. 30 defa anlattım. Denetleme kurulu burada, devlet var. Bir şey olsa bir saniye sonra müdahale ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu."Suçlu olduk"Yaptıkları çalışmalara rağmen suçlu gösterildiklerini anlatan Orman, "Transfere para harcamadık, para getirdik suçlu olduk. Bütün futbol tarihinden fazla sponsorluk anlaşması yaptık, getirdiğimizle alakalı suçlu olduk. Stat yaptık. İnsan yaptıklarıyla suçlanır mı, dert ne, derdiniz ne? Neden bunlar oluyor? Kimseye taviz vermedik. 'Pankartı asan çocukları şikayet etti, aldırttı' denildi. Ne güçlüymüşüm. Ben o çocuklara kızmıyorum. Onları sordum biri tornacıymış, biri üniversite öğrencisiymiş. Bugünkü ekonomik koşullarda deplasmana gideceksin, pankartlar yapacaksın. Nereden buldunuz bu paraları? Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır, doğrudur. Biz de taraftarıyız, başka takım tutmuyoruz ki... Bu çocuklar daha dünyada yokken biz oralardaydık. Beşiktaş'ın dinamikleriyle oynamayın." yorumunu yaptı.Mali konularla ilgili bilgi verdiOrman, 6 senelik yönetimleri sırasında oluşan mali bilançoyla da ilgili bilgi verdi.Rakamları tek tek açıklayan Orman, şunları söyledi:"Yayında 567 milyon lira gelir elde etmişiz. İki sene Avrupa'ya gitmememize rağmen UEFA'dan 419 milyon lira gelir, sponsorluklardan 482 milyon lira gelir elde ettik. Maç hasılatından 315 milyon lira gelir elde etmişiz. Lisanslı ürünlerden 6 senede 441 milyon gelir elde etmişiz. Futbolcu satışından 368 milyon gelir elde etmişiz. Diğer gelirlerle Futbol AŞ, 2 milyar 627 milyon lira kazanç elde etti. Ne masraf etmişiz? Lisanslı ürünler satmışız, malını almışız ve 229 milyon lira ödemişiz. 111 milyon mağaza malzemesi hariç gider. Futbolcu ücreti kiralama fesih dahil 1 milyar 644 milyon lira para harcamışız. Diğer bütün giderlerimiz de 426 milyon lira tutmuş. 2 milyar 627 milyon lira gelir elde etmişiz. 2 milyar 411 milyon lira da gider yapmışız. 216 milyon lira kazanç sağlamışız. Dernekte ise kira geliri 208 milyon lira. Aidat ve yeni üyelerden 21 milyon gelmiş. Sponsorluk, reklam ve amatör 27 milyon olmuş. Diğer gelirle 272 milyon lira kazanmışız. 6 senede 164 milyon gider tutmuş. 107 milyon lira da burada kar etmişiz. Amatör şubelere 219 milyon lira harcamışız. Yaklaşık 100 milyon lirasını basketbola harcamışız. Bu süreçte 475 milyon lira Vodafone Park, Nevzat Demir Tesisleri, Mehmet Üstünkaya Tesisleri, yeni ofisler, Kartal Yuvaları, mağazalar, müzeler, Şan Öktem, Süleyman Seba ve Hakkı Yeten tesislerine harcamışız. Dernek giderleri 272 milyon lira, gider 164 milyon lira olmuş. 219 milyon lira amatör şubelere harcamışız. 111 milyon lira zarar etmişiz. Yaklaşık olarak 105 milyon lira para kazanmışız. İlaveten 415 milyon liralık yatırım yapmışız."Orman, finansman giderleri konusunda ise "6 senede faiz gideri ve kur farkıyla 777 milyon lira faiz ödemişiz. Aynı zamanda dövizli oyuncu ücretlerinde olduğu gibi 410 milyon lira kur farkı ödemişiz. 1 milyar 187 milyon lira faiz artı kur farkı ödemişiz. Bu faiz artı kur farkını topladığınızda toplam 1 milyar 552 milyon lira gelir düştükten sonra açık vermişiz. Biz faize çalışmışız. Beşiktaş'ın gelirini artırmışız. 78 milyon dolardan 200 milyon dolara çıkarmışız." değerlendirmesinde bulundu.Kulübü bu hale kendisinin ve arkadaşlarının getirmediğini anlatan Orman, "Maç kaybettik geldiğimiz hale bakın. Ben kulübü küçültmüş olsam, 5-6 sene şampiyonluk olmasa halimiz ne olurdu. Kimseye kötülük yapmadım. 20 senedir oturduğum evim var. Evimi şikayet ediyorlar. Cumhurbaşkanına teşekkür ettik. Beşiktaş ahde vefası olan kulüptür. Sayın Cumhurbaşkanı stadın yapılmasında, iznin alınmasında inanılmaz destek verdi. 'Sarıyer'de 3 bin daire verdi, başkan yaptı' dediler. Bodrum'da arazi yaptık, 'ortasına otel yaptı' dediler. Göcek'te koy almışım. Sonunda mecbur kaldım Anadolu Ajansı'na açıklama yaptım. 'Dolaylı dolaysız bulanın olsun' dedim. Benim otelim var. 2010 senesinde yaptım, Beşiktaş başkanı değildim. Beşiktaş'a başkan olduktan sonra müteahhitlik yapmadım. Benim işimin biri arazi geliştirmek. Ben bir arazinin üstüne çıksam hırsız olacağız." şeklinde görüş belirtti.Avukatlık faturasıyla ilgili eleştirilerAvukatlık hizmetleriyle ilgili maliyetlere değinen Orman, "Şu ana kadar 6 milyon liranın üzerinde dava harcı ödemişiz. Biz demir üretirken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu avukatlık hizmeti üretti. Biri kulüpten ayrılıyor, yanımdan çıktığı anda dedikoduya başlıyor. Elinde bir şey olup da konuşmayan namerttir. Daha nasıl diyeyim. Yeni yönetim kurulumuz var. Mayıs ayına kadar karşınızdayız. Bunları yapanların hepsini biliyorum. Gelsinler aday olsunlar." diye konuştu.Fikret Orman, "Hakkınızı helal edin" diyerek konuşmasını tamamladı.Divan kurulu toplantısı üyelerin konuşmalarının ardından sona erdi.Bu arada, Başkan Fikret Orman'ın yorgun olduğu gerekçesiyle divan toplantısından erken ayrıldığı açıklandı.