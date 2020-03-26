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Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgınını 2-3 ay içerisinde yenebileceklerini söyledi. Rusya'da ölümcül virüs nedeniyle şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti.

26.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:42

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus iş dünyasının temsilcileri ile yaptığı toplantıda koronavirüsü 2-3 ay içerisinde yenebileceklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşması nedeniyle iptal ettiği St. Petersburg temaslarını bugün gerçekleştirdi. Rus iş dünyası ile toplantı gerçekleştiren Putin, korona virüsü nedeniyle ülkede alınan tedbirler kapsamında dün halka ve iş dünyasına dönük açıkladığı korona virüsü ile mücadele paketi hakkında bilgiler verdi. Ülkede virüse karşı yoğun bir mücadele verildiğini söyleyen Putin, ekonomi için global bir sorun yaşandığını bu sorunun ise petrol krizi olduğunu ifade etti.

"2-3 AY İÇİNDE SALGINI YENECEĞİZ"

Koronavirüsü ile mücadelede Rus doktorlar ve uzmanlar ile sürekli istişareler yapıldığını dile getiren Putin, "Onlar korona virüs ile yoğun bir şekilde mücadele ediyorlar. Sürekli kendilerinden bilgiler alıyoruz. Doktorlar 2-3 ay içerisinde bu salgınla başa çıkılabileceğini söylediler. Ben daha kısa sürede virüsün tamamen yok edilebileceğini düşünüyorum" dedi.

TOPLANTIYI KESİP MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus iş dünyası ile gerçekleştirdiği toplantıda bir iş insanının soru sormak istemesi sırasında, "İsminiz nedir? Macron bu durumdan rahatsız olacak, ona beni senin meşgul ettiğini söyleyeceğim" diyerek takıldı. Israrla soru sormak isteyen kişiye söz veren Putin hemen toplantıyı yarıda keserek Macron ile telefonda görüştü. Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmeden sonra programına devam ederken, Kremlin Sarayı'ndan henüz Macron - Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine dair açıklama gelmedi.

RUSYA'DA ÖLÜ SAYISI 3'E, VAKA SAYISI İSE 840'A YÜKSELDİ

Rusya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana dek 3 kişi hayatını kaybetti. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, 24 saatte vaka sayısının 182 artarak 840'a yükseldiğini ve 38 kişinin iyileştiği bildirdi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz

Kaynak: İHA

Etiketler: Vladimir Putin, Petersburg, Sağlık, Dünya, Güncel

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: 2-3 ay içerisinde koronavirüsü yeneceğiz

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