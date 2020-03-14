Putin, 2036'ya kadar başkanlık yapmasına imkan sağlayacak tasarıyı imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2036'ya kadar başkanlık yapmasına imkan sağlayacak tasarıyı imzaladı.
14.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:18
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'te devlet başkanı seçimlerinde yeniden aday olmasına imkan sağlayacak ve ülkede siyasi sistemi değiştirecek anayasa değişikliği tasarısını onayladı. Tasarı sayesinde Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanı olarak kalabilmesi mümkün.
Rusya Devlet Yasal Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı tasarı, Anayasa Mahkemesi'ne gönderilecek. Anayasa Mahkemesi değişiklikleri anayasaya uygun görürse, Putin, 22 Nisan'da tasarıyla ilgili referandum yapılması için halk oylaması kararını imzalayacak.
Rusya Devlet Yasal Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı tasarı, Anayasa Mahkemesi'ne gönderilecek. Anayasa Mahkemesi değişiklikleri anayasaya uygun görürse, Putin, 22 Nisan'da tasarıyla ilgili referandum yapılması için halk oylaması kararını imzalayacak.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Vladimir Putin, Rusya, Dünya
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