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Putin, 4 generali görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli bakanlıklarda yöneticilik yapan 4 generali görevden aldı.

06.02.2020 18:43 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:47Putin, 4 generali görevden aldı

Putin, Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameyle, ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığında yöneticilik yapan "general" rütbesindeki 4 kişinin görevine son verdi.

Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

PUTİN ARALIK AYINDA DA 5 GENERALİ GÖREVDEN ALMIŞTI

Rusya'da bazı bakanlıklarda görev alan 5 general Putin'in Aralık ayında yayınladığı bir kararname ile görevden alınmıştı. Putin geçtiğimiz Kasım ayında da 11 generali görevden almış ve bu operasyon 'büyük temizliğin' devam olarak yorumlanmıştı.


Vladimir Putin, Dünya

Kaynak: AA

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