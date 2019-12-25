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Putin, 5 generali görevden aldı

Rusya'da bazı bakanlıklarda görev alan 5 general Putin'in yayınladığı bir kararname ile görevden alındı. Putin geçtiğimiz Kasım ayında da 11 generali görevden almış ve bu operasyon 'büyük temizliğin' devam olarak yorumlanmıştı.

25.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:33

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 generali görevden aldı.

Putin'in Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnamesine göre, ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Soruşturma Komitesi ve Federal Cezaevi Servisi'nde yöneticilik yapan general rütbesindeki 5 kişinin görevine son verildi. Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

KASIN AYINDA DA 11 GENERALİ GÖREVDEN ALMIŞTI

Rusya'nın 4 Kasım Ulusal Birlik Bayramı'nın kutladığı resmi tatil gününde, Devlet Başkanı Vladimir Putin,tarafından Savcılık Soruşturma Komitesi, İçişleri Bakanlığı ve Olağanüstü Haller Bakanlığı'nda görev alan 11 general görevden alınmıştı. Bu operasyon, eylül ayındaki "büyük temizliğin" devam olarak yorumlanmıştı.

Putin eylül ayında da güvenlik kuvvetlerinde görev yapan 30'a yakın yüksek rütbeli subayı görevden almıştı.

Putin, 5 generali görevden aldı

Vladimir Putin, Güncel

Kaynak: AA


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