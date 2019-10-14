Putin: ABD Başkanı Trump'ın Twitter'da paylaştığı mesajları okumuyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün gerçekleştireceği Riyad ziyareti öncesi Russia Today (RT), El-Arabiya ve Sky News Arabia televizyonlarına bir röportaj verdi.

Rus lider, Trump'ın tweetlerini okuyup okumadığına ilişkin bir soru üzerine "Af edersiniz ama Twitter hesabım yok, bunları takip etmiyorum. Elbette mesai arkadaşlarım zaman zaman bunlar hakkında bana bilgi veriyor. ABD Başkanı'nın görüşü, birçok kişi ve genel itibarıyla dünya için her zaman önemli, her zaman değer taşıyor. Ancak ben bunları okumuyorum" yanıtını verdi.

Putin, Rusya-ABD ilişkilerindeki sorunlar nedeniyle Trump'a yönelik şikayetleri bulunmadığını, zira ilişkilerin normalleşmesine ABD'deki iç siyasi durumun engel olduğunu anladığını kaydetti.

Trump'ın ikili ilişkiler hakkında neler söylediğini ve daha seçim kampanyası sırasında ilişkiler normalleştireceğini açıkladığını anımsatan Rus lider, "Ancak ABD'deki iç siyasi durum, Trump'ın Rusya-ABD ilişkilerini kökten iyileştirecek adımlar atmasını engelliyor" diye konuştu.

"ABD'NİN ORTA MENZİLLİ NÜKLEER FÜZE ENDİŞELERİ BAŞKA YOLDAN DA ÇÖZÜLEBİLİRDİ"

Putin, ABD'nin orta menzilli nükleer füzeler hakkında endişeleriyle ilgili görüşlerini de paylaştı.

Söz konusu endişelerin anlaşılır olduğunu, zira diğer ülkeler bu tür silahlar geliştirirken Rusya ve ABD'nin kendisini kısıtladığını belirten Putin, ancak bunların Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmeden de çözülebileceğinin, bunun için farklı alternatifler bulunduğunun altını çizdi.

Rus lider, NATO'nun Rusya sınırlarına yaklaşmasını Moskova'nın stratejik nükleer potansiyelini azaltma girişimi olarak niteleyerek, bu girişiminin başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.

Putin, sınıra yakın bölgelere konuşlandırılan NATO sistemlerinin hipersonik olanlar da dahil cephaneliğinde gelişmiş silahlar bulunduran Rusya için artık özel bir tehdit oluşturmadığını kaydetti.

"ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEYLE MÜCADELE İÇİN BAŞKA ÜLKELERLE İTTİFAK KURMUYORUZ"

Putin, Rusya'nın diğer ülkelerle ikili ilişkileri temaslardaki pozitif eğilimlere dayanarak kurduğunu ve üçüncü bir ülkeyle mücadele için ittifaklar kurmadığını belirtti.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Rusya arasında benzeri görülmemiş sıcak ortaklık ilişkileri kurulduğuna dikkat çeken Rus lider, tüm Arap dünyasıyla SSCB döneminden beri çok iyi ilişkiler olduğunu anımsattı.