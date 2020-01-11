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Putin, Al Nahyan ile Libya krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Libya krizine ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

11.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:22Putin, Al Nahyan ile Libya krizini görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile krizine ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Ocak'ta İstanbul'da Libya meselesini görüştüğü hatırlatılan açıklamada, "Putin, Libya'da ateşkesin sağlanması ve çatışan taraflar arasında barış sürecinin başlatılması yönündeki çabaların etkinleştirilmesi gerektiğini vurguladı." ifadelerine yer verildi.
Tarafların, temasların farklı seviyelerde sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.
Türk ve Rus liderlerden ateşkes çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, 8 Ocak'taki basın açıklamalarında, Libya'daki tüm taraflara, çatışmaları 12 Ocak gece yarısı saat 00.00 itibarıyla durdurma çağrısı yapmıştı.
Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Devlet Yüksek Konseyi ve Trablus'taki meclis, yayımladıkları açıklamalarla, "ateşkes çağrısını ve diplomatik çözüm arayışlarını memnuniyetle karşıladıklarını" duyurmuşlardı.
Darbeci General Halife Hafter ise ateşkes çağrısına uymayacağını bildirmişti.
Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası meşruiyete sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Vladimir Putin, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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