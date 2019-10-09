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Putin alkole savaş açtı, Rusya'da alkollü içki tüketimi yarı yarıya azaldı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan rapor, ülkede alkol tüketiminin 2003'ten bu yana yüzde 43 oranında azaldığını ortaya koydu

09.10.2019 14:51Putin alkole savaş açtı, Rusya'da alkollü içki tüketimi yarı yarıya azaldı
Özellikle milli içkisi votkaya olan düşkünlüğü ile tanınan Rusya şüphesiz ki dünyada en çok alkol tüketilen ülkelerin başında geliyor ya da geliyordu desek daha doğru olur. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan rapor, ülkede alkol tüketiminin 2003'ten bu yana yüzde 43 oranında azaldığını ortaya koydu. Hatta araştırma sonucunda Rusların artık daha az içki içip, daha uzun süre yaşadığı belirtildi.

Rus halkı alkol tüketimini yarı yarıya azalttı

Rusya Sağlık Bakanlığı verileri de Dünya Sağlık Örgütünü doğrular nitelikte. Bakanlık, son 5 yılda halkın alkol tüketiminin yarı yarıya azaldığını duyurmuştu. Ülkede 2019 itibarıyla kişi başı yıllık alkol tüketimi 9,7 litre seviyesinde. Bu rakam sadece 2017 yılında ise 14 litre civarındaydı.
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Dünya Sağlık Örgütü, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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