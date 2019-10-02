Putin: aramco saldırıları için iran'ı suçlayacak kanıt yok

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran 'ın Suudi Aramco tesislerine yapılan saldırıların arkasında olduğu iddiaları için, "Suudi petrol tesislerine yapılan saldırılarla ilgili İran'ın suçlanacağı hiçbir kanıt bulunmamaktadır" dedi.

İran'ın muhteşem bir potansiyeli olduğunu söyleyen Putin, potansiyelini ABD yaptırımları yüzünden gösteremediğini ifade ederek, "İran küresel enerji piyasasında çok büyük bir oyuncu. Ancak ne yazık ki ABD'nin yaptırım politikaları nedeniyle İran potansiyelini tam olarak gösteremiyor. ABD yaptırımları sadece İran'a değil, dünya ekonomisine, özellikle de enerji piyasasına çok büyük zarar veriyor. Yaptırımlar, sektörün istikrarlı çalışmasını engelliyor" diye konuştu.

"İRAN İLİŞKİLERİN DÜZELMESİNDEN YANA"

İran ve ABD'nin neden New York'taki Birleşmiş Milletler toplantısında görüşmediğiyle ilgili sorular üzerine Putin, "İran, yaptırım baskısı altında bu diyalog için eşit şartların olmadığına inanıyor. Ancak görünen o ki, İran ilişkilerin düzelmesini istiyor" dedi. Trump-Ruhani görüşmesinin niye gerçekleşmediği sorusuna da, "Bu soruyu muhataplarına sormanız daha doğru olur" diye cevap verdi.

KUZEY KORE ÖRNEĞİ

Devlet Başkanı ayrıca, Trump'ın Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un ile yaptığı görüşmeleri, iki devlet arasındaki gergin ilişkilerin normalleşmesini amaçlayan güçlü, iradeli, dengeli ve pragmatik bir kararın çarpıcı bir örneği olarak gösterdi.

ABD SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ŞAKASI

Rusya Devlet Başkanı, Rusya'nın 2020'deki ABD seçimlerine müdahale olasılığı sorusuna şaka yollu cevap vererek, "Büyük olasılıkla" cevabını verdi. Putin, "ABD yargısı, seçimlere müdahale ile ilgili bir kanıt bulamadı. Gelecekte bunu yapabileceğimize dair korkularını dile getirdi. ABD iç politik alanında gördüklerimiz Rus-ABD ilişkilerine zarar veriyor" dedi.