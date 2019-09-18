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Putin, Aramco'ya yapılan saldırıdan endişeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun iki petrol tesisine gerçekleştirilen saldırı için endişeli olduğunu söyledi.

18.09.2019 14:43Putin, Aramco'ya yapılan saldırıdan endişeli
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun iki petrol tesisine gerçekleştirilen saldırı için endişeli olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin, Aramco'ya yapılan saldırının endişe verici olduğunu dile getirerek, "Saldırı hakkında şeffaf ve geniş bir soruşturma yapılmalı" dedi. Görüşmede, OPEC Anlaşmasının uygulanmasındaki ilerlemenin yanı sıra, petrol piyasasındaki durum ile ekonomi ve dünya fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirildi. İki lider ayrıca, dünya petrol fiyatlarını dengelemek için Rusya ve Suudi Arabistan arasında yakın koordinasyona devam etmeyi de yinelediler.

Aramco'ya ait iki tesise Cumartesi günü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıkmıştı. Husiler ise saldırıları üstlendiğini ve her an yeniden saldırabileceklerini duyurmuştu. - MOSKOVA

Suudi Arabistan, Vladimir Putin, Rusya, Politika

Kaynak: İHA

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