Putin, Bakanlar Kurulu'nu onayladı! 4 bakanlıkta isimler değişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin'in sunduğu Bakanlar Kurulu'nu onayladı.

Putin'in onayladığı yeni kabinede Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Enerji Bakanı Aleksandr Novak, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev koltuklarını korurken, ekonomi , adalet, spor ve kültür bakanlıklarında isimler değişti.

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov'un maliye bakanlığı görevini koruduğu yeni hükümette, başbakan birinci yardımcılığı görevine ise Siluanov yerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekonomi danışmanlığını yürüten Andrey Belousov getirildi.

Yeni hükümette, ekonomik kalkınma bakanlığı görevini ise Maksim Oreşkin yerine Perm Valisi Maksim Reşetnikov yürütecek.

BAŞBAKAN YARDIMCILARININ SAYISI 9'A DÜŞTÜ

Onaylanan kabinede başbakan yardımcılarının sayısı 10'dan 9'a düşürülürken, Belousov'un yanı sıra bu görevi sürdürecek isimler, Dmitry Grigorenko, Yuri Trutnev, Viktoria Abramçenko, Yuriy Borisov, Tatyana Golikova, Aleksey Overçuk, Marat Khusnullin ve Dmitry Çernişenko olarak açıklandı.

Koltuğunu kaybeden spor bakanının yerine Oleg Matytsin, kültür bakanının yerine Olga Lyubimova, adalet bakanının yerine ise Konstantin Çuyçenko atandı.

KUZEY KAFKASYA BAKANLIĞI FESHEDİLDİ

Öte yandan, Kuzey Kafkasya Bakanlığı feshedildi, işlevleri Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'na devredildi.

Devlet Kaydı, Kadastro ve Haritacılık Federal Servisi (Rosreest), Sağlık Denetim Federal Servisi (Roszdravnadzor) ve Federal Biyomedikal Ajansı'nın (FMBA) faaliyeti doğrudan hükümet tarafından yönetilecek.

Daha önce Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yönetilen Devlet Mülkiyet Yönetimi Federal Ajansı (Rosimuschestvo) yeni kararnameyle Maliye Bakanlığı'na geçti.

"GÖREVLER HIZLICA UYGULANMALI"

Putin, yeni kabineyle gerçekleştirdiği ilk toplantıda üyelere başarı dilerken, Başbakan Mişustin, nüfus, sağlık ve refahın artırılması konusunda belirlenen görevlerin hızlıca uygulanması gerektiğini söyledi.

Putin, "Hükümetimiz çok dengeli çıktı, eski hükümette çalışan çok isim kaldı ama aynı zamanda çok büyük yenileme de söz konusu" dedi.

Yeni hükümetin yüksek ve layık göstergelere ulaşacağından emin olduğunu kaydeden Rus lider, "Tüm samimiyetle hepinize başarılar diliyorum. Başarınıza sadece siz kendiniz değil, sadece burada bulunan biz hepimiz değil, tüm ülke ilgi duyuyor" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca yeni Başbakan Mişustin'e de başarılar diledi.