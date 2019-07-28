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Putin, batık denizaltıyı inceledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı'nda batan denizaltıyı, su altı aracıyla inceledi.

28.07.2019 13:27 Putin, batık denizaltıyı inceledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı'nda batan denizaltıyı, su altı aracıyla inceledi.

Putin, İkinci Dünya Savaşı'nda batan 'Sch-308 Semga' adlı denizaltıyı inceledi. Putin'in su altı aracıyla yaptığı inceleme, suyun 50 metre altında yaklaşık 1 saat kadar sürdü.
'Sch-308 Semga' denizaltı, Eylül 1942'de Baltık Denizi'ndeki Fin adası Uto bölgesinde görev aldı. Komutanı daha sonra düşmanın üç nakliye gemisinin imha edildiğini bildirdi. Bununla birlikte, Semga hasar gördü ve görevden geri dönmedi.



Vladimir Putin, Dünya

Kaynak: DHA

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