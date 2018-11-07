Putin Bmgk Daimi Üyeleriyle İran Yaptırımlarını Görüştü

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:55



07 Kasım 2018 Çarşamba 17:55

Rusya Devlet Başkanı Basın sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle, ABD'nin İran'a karşı yaptırımlar uygulama konusunu ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Zirvesi hazırlıklarının durumunu görüştüğünü duyurdu.Peskov yaptığı açıklamada, "Toplantı katılımcıları, ABD'nin İran'a karşı yaptırım uygulamasının ardından ortaya çıkan durum hakkında görüş alışverişinde bulundular. Bu tür eylemlerin yasa dışı olduğu vurgulandı."Toplantıda bu hafta Astana'da yapılması planlanan ziyaret kapsamında, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün sorunlarına da değinildi. Ülkenin sosyo-ekonomik durumunun güncel konuları da konuşuldu" şeklinde konuştu.Toplantıya, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Kremlin İdaresi Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov ve Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin katıldı. - Moskova