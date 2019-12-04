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Putin'den TürkAkım projesini geciktiren Bulgaristan'a sert sözler: Gerekirse güzergâh dışı bırakırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bulgaristan'ın TürkAkım projesinin kendi topraklarından geçen kısmını kasten yavaşlatmakla suçladı ve eğer gerekirse Bulgaristan dışında bir alternatif bulunabileceğini söyledi.

04.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:15

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu açıklamayı Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yaptığı görüşmenin ardından Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki şehri Soçi'den gerçekleştirdi. Putin, 'ı TürkAkımı'nı kasıtlı olarak geciktirmekle suçlayarak, ihtiyaç durumunda bu ülkeyi güzergâh dışında bırakabileceklerini kaydetti.

UKRAYNA ŞİMDİLİK MÜMKÜN DEĞİL

Putin ayrıca ülkesinin Avrupa'ya gaz ihracatına Ukrayna üzerinden devam etmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi. Bununla birlikte Rusya Devlet Başkanı, Kiev tarafından belirtilen şartların şu an için kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

TÜRKAKIM PROJESİ

TürkAkım projesiyle Rus doğal gazının Avrupa'ya nakledilmesi hedefleniyor.

30 Kasım'da Bulgaristan Meclisi, TürkAkım doğal gaz boru hattını Avrupa'ya bağlayacak proje için yeşil ışık yakmıştı. Rusya Bulgaristan sayesinde gerginlik yaşadığı Kiev'e bağlı kalmadan Avrupa pazarına gaz satabilme imkanına sahip olmayı hedefliyor.

Ancak Bulgaristan, daha önce de gerçekleştirmeye çalıştığı projenin Avrupa Birliği tarafından engellenmesinden endişe duyuyor. Nitekim Sofya yönetimi 2014'te de benzer bir projenin yapılması için çalışmış ancak Rusya, Brüksel'in kendilerine karşı tavır aldığını gerekçe göstererek boru hattı inşasını iptal etmişti.

Putin'den TürkAkım projesini geciktiren Bulgaristan'a sert sözler: Gerekirse güzergâh dışı bırakırız

Vladimir Putin, Bulgaristan, Dünya

Kaynak: Euronews.com


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