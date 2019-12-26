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Putin, Conte ve Netanyahu ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

26.12.2019 20:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:18 Putin, Conte ve Netanyahu ile görüştü
Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Conte ile telefon görüşmesinde Libya meselesinin ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Her iki taraf da krizin barış yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğu ile uluslararası toplumun Libya meselesi çözümü konusundaki çabalarının desteklendiği belirtildi." ifadelerine yer verildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Aralık'ta Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya'nın katılımıyla yapılan Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi'nin de görüşmede ele alındığı kaydedilen açıklamada, Minsk anlaşmalarının uygulanması ve Donbas'ın özel statüye kavuşturulması gerektiği vurgulandı.
Görüşmede, Suriye'deki durumun bazı yönleriyle ele alındığı belirtildi.
Netanyahu ile bölgesel konular görüşüldü
Ayrıca, Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Netanyahu ile de telefon görüşmesi yaptığı açıklandı.
Bölgesel konuların ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Putin'in 2020'de İsrail'e yapması beklenen ziyaret bağlamında ikili ilişkiler görüşüldü." ifadesi kullanıldı.

Vladimir Putin, İsrail, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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