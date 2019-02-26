Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı

MOSKOVA (AA) – Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.
Kremlin Basın Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Putin'in bugün 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ı arayarak tebrik ettiği belirtildi.
Putin'in, Türk-Rus ilişkilerine yönelik verdiği şahsi katkı nedeniyle Erdoğan'a teşekkür ettiği görüşmede, nisanda yapılması planlanan Türkiye-Rusya Üst Düzey
İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısına yönelik hazırlıkların da ele alındığı kaydedildi.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA