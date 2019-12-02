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Putin'den 8 Ocak'ta Türkiye'ye ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere 8 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

02.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:12Putin'den 8 Ocak'ta Türkiye'ye ziyaret
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere 8 Ocak'ta 'yi ziyaret edecek.

Kremlin Sözcüsü Dmityriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti tarihini açıkladı. Peskov, Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'y 8 Ocak'ta ziyaret edeceğini açıkladı. Peskov açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in önemli ikili görüşmeler gerçekleştireceğini ve bölgesel konuların ele alınacağını dile getirdi. - MOSKOVA

Vladimir Putin, Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

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