Putin'den ABD'ye INF Anlaşması İçin Tehdit Gibi Sözler: Karşılık Vermek Zorunda Kalırız

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) ayrılmakla tehdit etmesi ve Rusya'ya INF'den doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerinin belirtilmesi üzerine Putin'den kritik açıklama geldi.

ABD RUSYA'YA 60 GÜN MÜHLET VERMİŞTİ

ABD, Rusya'ya INF Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için dün 60 gün süre vermişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Rusya'nın adımları, ABD'nin ve müttefiklerin güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atmaktadır. Rusya'nın ihlalleri dolayısıyla ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır. Rusya, silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapıyor, yeni füzelerinin menzili Avrupa'ya doğrudan tehdit" demişti.

PUTİN'DEN TEHDİT GİBİ SÖZLER: KARŞILIK VERİRİZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin INF'den çıkması durumunda Rusya'nın karşılık vereceğini belirtti.

INF ANLAŞMASI NEDİR?

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, INF Anlaşması'ndan çekilme kararı aldığını açıklamıştı. Trump, Rusya'nın yıllardır yasaklanan silahları ürettiği ve bulundurduğunu, böylece anlaşmayı ihlal ettiğini savunmuştu. Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Bolton, Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ABD'nin anlaşmadan çekilme kararını bizzat iletmişti.

Anlaşma, iki ülke arasında 1987'de imzalanmıştı. Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mikhail Gorbaçov tarafından imzalanan anlaşma, nükleer başlık kapasitesi olan orta menzilli füzelerin üretimini ve konuşlandırılmasını karşılıklı yasaklıyordu.

Anlaşma, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ABD ile Rusya arasında devam etti. Anlaşmayla iki taraf 500 ila 5 bin kilometre arasında menzile sahip yaklaşık 2 bin 500 füzeyi kullanımdan kaldırmak zorunda kalmıştı.