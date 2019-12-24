Haberler » Güncel » Putin'den Aliyev'e doğum günü tebriği - Haber

Putin'den Aliyev'e doğum günü tebriği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak doğum gününü kutladı.

24.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:39 Putin'den Aliyev'e doğum günü tebriği
Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak doğum gününü kutladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aradı. Rus lider Putin, gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Aliyev'in doğum gününü kutladı.

Putin, telefon görüşmesinde "Liderliğiniz altında Azerbaycan sosyoekonomik gelişmesi yolunda emin adımlarla ilerliyor ve uluslararası arenadaki konumunu güçlendiriyor. İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı pekiştirmek için kişisel katkınız oldukça fazla. Aramızda gelişen güvene ve karşılıklı anlayışa gerçekten değer veriyorum. Rusya ve Azerbaycan halklarının yararına verimli ortak çalışmalarımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan telefon görüşmesinde iki lider, ikili ilişkiler konularını da ele aldı. - MOSKOVA

Vladimir Putin, Azerbaycan, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:22   Giresun'daki örtü yangınları - Haber
19:20   Kütahya şüpheli çantadan kıyafet çıktı - Haber
19:18   Mardin'in emektar otomobili müzeye bağışlandı - Haber
19:18   Beypazarı Belediyesinin camilere temizlik hizmeti sürüyor - Haber
19:17   Edirne seyir halindeki otomobil alev alarak yandı - Haber
18:08   Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Haber
18:06   Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Haber
17:33   İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
17:20   Sinan Aygün savcıya ifade verdi - Haber
24.12.2019 19:28:25