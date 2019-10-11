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Putin'den Barış Pınarı Harekatı yorumu: DEAŞ'lılar kaçabilir

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak, "Türkiye'nin harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeyindeki tutuklu DEAŞ'lılar kaçabilir" dedi.

11.10.2019 12:18

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine terör koridorunu temizlemek maksadıyla başlattığı harekatla ilgili suskunluğunu bozan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye'nin harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeyindeki tutuklu DEAŞ'lılar kaçabilir" dedi.

Putin, "Suriye'nin kuzeyinde DAEŞ militanlarının bir araya toplanmış olduğu bölgeler bulunuyor. Şimdiye dek onların gardiyanlığını PYD/PKK yapıyordu. Şimdiyse Türk ordusu bu bölgeye giriyor, Kürtler söz konusu kampları bırakıyor. Bunun neticesinde onlar da (DAEŞ'liler) kaçabilir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini Çarşamba günü saat 16:00 sıralarında imha etmişti.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalanmıştı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vurulmuştu.

KARA HAREKATI DA AKŞAM BAŞLAMIŞTI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı da hava saldırısından saatler sonra başlamıştı.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.

Putin'den Barış Pınarı Harekatı yorumu: DEAŞ'lılar kaçabilir

Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Dünya, Güncel

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