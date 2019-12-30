Haberler » Güncel » Putin'den Erdoğan'a yılbaşı tebriği - Haber

Putin'den Erdoğan'a yılbaşı tebriği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Türkiye'nin katkılarıyla Suriye'de siyasi çözüm sürecinin başlatıldığını söyledi.

30.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:02 Putin'den Erdoğan'a yılbaşı tebriği
Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve 'nin katkılarıyla Suriye'de siyasi çözüm sürecinin başlatıldığını söyledi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.
Erdoğan'ın yeni yılını kutlayan Putin, Rusya ve Türkiye'nin enerji ve askeri teknik iş birliği alanları da dahil olmak üzere karşılıklı yarar sağlayan stratejik projelerin uygulanmasında önemli başarılar elde ettiğini belirtti.
Putin, Rusya ve Türkiye arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi için yeni ve umut verici alanların belirlendiğini hatırlattı.
Suriye meselesinde Rusya ve Türkiye'nin ortak çalışmalarına da değinen Putin, mesajında "Moskova ve Ankara, Suriye'deki terörizme karşı mücadelede birlikte çalıştılar ve ortak çabalarla bu ülkede siyasi çözüm sürecinin başlatılmasına yardımcı oldular." ifadelerine yer verdi.
Ayrıca Putin, gelecek yıl Rusya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yılı olduğunu vurgulayarak, "Eminim, bu önemli yıldönümü ikili iş birliğin geliştirilmesinde yeni kazanımlar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:43   Peş peşe cinayetlerin zanlısı İzmir'e getirildi - Haber
14:43   FLAŞ - Haber
14:42   FLAŞ - Haber
14:42   İzmir'in dağları karla kaplandı - Haber
14:42   İzmir'de karla mücadele - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
30.12.2019 14:47:51