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Putin, Filistinli askerin yere düşen şapkasını yerden alarak askere taktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Filistinli askerin yere düşen şapkasını yerden alarak askere taktı.

24.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:27

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Filistinli askerin yere düşen şapkasını yerden alarak askere taktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Filistin Başbakanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

YERDEN ALIP ASKERE TAKTI

Filistin'in Beytüllahim kentindeki Başkanlık Sarayında Putin'i karşılama töreni sırasında Filistinli bir askerin şapkası yere düştü. Durumu fark eden Putin, yere düşen şapkayı alarak askerin başına taktı.

Putin, Filistinli askerin yere düşen şapkasını yerden alarak askere taktı

Vladimir Putin, Mahmud Abbas, Filistin, Dünya, Güncel

Kaynak: İHA


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24.01.2020 17:32:30