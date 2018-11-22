Putin'den 'Füzeleri Geliştirin' Talimatı

22 Kasım 2018 Perşembe 17:07



22 Kasım 2018 Perşembe 17:07

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığının teknoloji üssü olan Teknopolis'te savunma sanayi ile ilgili çalışmaları inceleyerek yetkililere, Rusya'nın ürettiği füzelerin geliştirilmesi talimatını verdi.Rusya'nın güneyinde bulunan Krasnodar bölgesine bağlı Anapa'da bulunan Rusya Savunma Bakanlığına ait savunma sanayi teknoloji üssü olan Teknopolis'i ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, burada hem savunma sanayine hem de insan sağlığının gelişimine dair yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da bulunduğu incelemelerde yetkililer, savunma ve insan sağlığı üzerine yapılan teknolojik gelişmeleri anlattı. Teknoloji üssünde en çok 3D teknolojisi üzerinde durulurken Putin, Rusya'nın askeri savunma teknolojisi konusunda da bol bol soru sordu.Füzeleri geliştirin talimatıZiyarette askeri teknolojik çalışmaları inceleyen Putin, savunma endüstrisinin modern ve yüksek kalitede olması gerektiğini söyleyerek, "Füze ve mühimmat üreten savunma sanayi işletmelerinin yeteneklerini daha da geliştirmesi önemli. Son yıllarda savunma sanayinin geliştirilmesi devlet politikası haline geldi. Savunma endüstrisinin son hali gittikçe karmaşık bir hale geldi. Bunun için füze ve mühimmat gelişimleri yapılmalı" dedi. - KRASNODAR