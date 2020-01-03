Son dakika: Putin'den Kasım Süleymani suikastine ilk yorum: Durumun daha da kötüleşmesi riskini artırıyor

İran'ın dini lideri Hamaney'in en yakınındaki isim olarak bilinen ve ABD tarafından öldürülen General Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ilk açıklama geldi. Putin, "İranlı generalin öldürülmesinin Ortadoğu'daki durumun daha da kötüye gitmesi riskini artırıyor" dedi.

GENERAL SÜLEYMANİ SALDIRI SONUCU ÖLDÜRÜLDÜ

İran'ın dini lideri Hamaney'in en yakınındaki isim olarak bilinen 'Gölge Komutan' lakaplı Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin saldırısı sonucu öldürüldü. Süleymani, geçtiğimiz günlerde Irak'ta ABD Konsolosluğunun işgal edilmesinde öncü olmakla suçlanmıştı.

General Kasım Süleymani

İRAN'DAN ABD'YE TEHDİT

Süleymani'nin ölümü sonrası ülke genelinde 3 gün yas ilan edilen İran, ABD'ye yönelik çok sert tehditler savurdu. İran'ın resmi makamlarından peş peşe açıklamalar yapıldı. İran Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD'yi, "Ya askerlerini topla ya da tabut siparişi ver" ifadeleriyle tehdit etti.

SAVAŞ UÇAKLARI SINIRA SEVK EDİLDİ

Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin intikamını alma sözü veren İran, sınır boyunca F-14 savaş uçakları konuşlandırdı.

İRAN'IN TEHDİTLERİ SONRASI TRUMP'TAN AÇIKLAMA

İran'ın tehditleri sonrası ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran asla bir savaş kazanamadı, ama asla bir müzakere de kaybetmedi" ifadelerini kullanarak müzakere sinyali verdi.