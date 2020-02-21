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Putin'den Macron ve Merkel'e İdlib mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı liderler ile telefon görüşmesi yaparak Suriye ile ilgili görüşlerini aktardı.

21.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:33Putin'den Macron ve Merkel'e İdlib mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı liderler ile telefon görüşmesi yaparak Suriye ile ilgili görüşlerini aktardı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önce Almanya Başbakanı Angela Merkel ile, ardından ise Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmelerde Putin'in Suriye'deki gelişmeleri muhataplarına aktardığı ifade edilirken, Suriye'nin kuzeyindeki ile ilgili Macron ve Merkel'e verdiği mesajlarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Kremlin'in açıklamasında Putin'in liderlere, İdlib bölgesinde terörist grupların sivil halka saldırısı sonucunda çözüme dair durumun kötüleştiğini ve sorunun çözülmesi gerektiğini söylediği vurgulandı. - MOSKOVA

Vladimir Putin, Angela Merkel, İdlib, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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