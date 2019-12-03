Rusya lideri Putin'den NATO'ya eleştiri: Çağın gerisinde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus donanmasının ihtiyaçlarına ilişkin bir toplantıda "Son yıllarda İttifak'ın eskimiş düşünce basmakalıpları hızla, net biçimde değişen modern dünya koşullarında etkili çözüm arayışı ve kabulü için iyi bir araç görevi göremiyor" dedi.

Daha önce birçok kez NATO ile işbirliğine hazır olduklarını belirten Putin, "Terörle mücadele, yerel silahlı krizler, kitle imha silahlarının kontrolsüz yayılması tehlikesi gibi gerçek tehditlerle mücadele için hazır olduğumuzu söyledik" açıklamasını yaptı.

"GÜVENLİĞİMİZ İÇİN TEHDİT"

NATO'nun Rusya sınırlarına yakınlaşmasının güvenlikleri için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Putin, 3-4 Aralık'ta kuruluşunun 70. yıldönümü anısına Londra'da bir NATO zirvesi gerçekleştirileceğine dikkat çekti.

İttifak'ın Sovyetler Birliği'yle mücadele için kurulduğunu hatırlatan Putin, "Bilindiği gibi artık Sovyetler Birliği yok, NATO'nun kuruluşuna cevaben oluşturulan Varşova Paktı, Varşova Anlaşması da yok. Ancak NATO varlığını sürdürmekle kalmayıp genişliyor da. Kuruluşu sırasında 12 ülke varken, artık 29 ülke var. İttifak ülkelerinin askeri harcamaları da küresel askeri harcamaların yüzde 70'ini oluşturuyor" dedi.

"ORTAK GÜVENLİK ÇIKARLARININ ÜSTÜN GELMESİNİ UMUYORUM"

Rusya'nın işbirliği için adımlar atmasına rağmen İttifak'ın kendilerine karşı doğru davranmadığını belirten Putin, "Kabaca konuşmak gerekirse, Rusya'nın çıkarlarını hiçbir şekilde göz önünde bulundurmadı. Yine de ortak güvenlik, gezegenimizin istikrarlı ve barışçıl gelecek çıkarlarının üstün gelmesini umuyorum" dedi.

Rusya liderinin NATO'ya yönelik eleştirileri, İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak İttifak zirvesinin hemen öncesine denk geldi.

"DONANMAMIZDAKİ MODERN SİLAH ORANI YÜZDE 68'E ULAŞTI"

Putin, Rusya donanmasındaki modern silah oranının yüzde 68'e ulaştığını kaydederek, daha etkin ve çağdaş bir donanma inşa etmeye devam edeceklerini de ekledi.

Putin'e göre, yapılan siparişler doğrultusunda yıl içinde donanmaya 480 yeni silah eklenecek. Bunlar arasında iki denizaltı, 23 savaş ve destek gemisi, dört füze sistemi yer alıyor. Ayrıca 1500 kilometre öteden hedefleri imha etme kapasitesine sahip Kalibr füze donanımlı gemilerin sayısı da arttırılacak.

Putin, "Silah programı çerçevesinde 2023'e kadar bu gemilerin sayısı iki kattan fazla artacak" dedi.

MACRON'UN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Economist dergisine verdiği röportajda 'NATO'nun beyin ölümü yaşadığını' söylemiş ve tepki çekmişti.

"Şu anda yaşadığımız şey NATO'nun beyin ölümüdür" diyen Macron, bunun sebebi olarak ise 'ABD ile Avrupa arasındaki koordinasyon eksikliğini' gösterdi.

Macron, "Herhangi bir karar alma sürecinde ABD ile Avrupa arasında koordinasyon yok. Çıkarlarımızın tehlikede olduğu bir alanda ise, bir başka NATO müttefiki olan Türkiye'nin koordine edilmemiş saldırgan eylemleri var" ifadelerini kullandı.