Putin'den Rusya Savunma ve Dışişleri Bakanlığı'na 'hazır ol' emri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlilik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, sona eren INF anlaşması sonrası ABD'nin gerçekleştirdiği seyir füzesi testini işaret ederek, "Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'na ve diğer ilgili bölümlere, ülkemiz için ABD'nin eylemlerinin yarattığı tehdit seviyesini analiz etme ve simetrik bir yanıt hazırlama konusunda kapsamlı önlemler alma talimatı veriyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ile operasyonel bir toplantı yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, toplantıya, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Kremlin İdaresi Başkanı Anton Vayno, Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin katıldığı, ayrıca Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov da davet edildiği belirtildi.

Putin Güvenlik Konseyi'ne hitaben yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"ABD, 18 Ağustos'ta ABD Savunma Bakanlığı'na göre hedefi 500 kilometrelik bir mesafeden vuran bir seyir füzesi testi yaptı. Bu tür silahlar, 1987'deki Orta Menzilli ve Kısa Menzilli Füzelerin Ortadan Kaldırılmasına ilişkin antlaşma kapsamında yasak olarak sınıflandırıldı. Ek olarak, test sırasında, evrensel MK-41 Dikey Fırlatma Sistemi kullanılması, Rusya tarafının sözleşme süresince ABD'ye ifade ettiği iddialarının geçerliliğini tamamen doğrulamaktadır. Bu füzelerin Amerikalılarının Romanya'daki füze savunma sistemlerine dayanarak karada yerleştirmesinin ve Polonya'da yapılacak olan yerleştirmenin, orta ve kısa menzilli füzelere ilişkin anlaşmanın doğrudan bir ihlal olduğunu tekrar tekrar belirttik. ??-41 Dikey Fırlatma Sisteminin 'Tomahawk' deniz tabanlı seyir füzeleri fırlatma yeteneğine sahip olmadığını iddia ederek, Amerikalılar bunu inatla reddetti. Şimdi ihlal gerçeği açıktır, itiraz etmek imkansızdır, kendileri bunu söylediler. Ve elbette soru şu; Romanya ve Polonya'da ne yerleştirileceğini nasıl anlayacağız? Füze savunma sistemleri veya füze saldırı sistemleri yeterince uzun menzilli mi? Bu antlaşma uyarınca yasaklanmış özelliklere sahip bir füze testlerinin, Washington tarafından antlaşmanın feshi tamamlandıktan sadece 16 gün sonra gerçekleştiği dikkat çekicidir. Doğaçlama olmadığı açıktır, daha önce planlanmış ve gerçekleştirilmiş bir olaylar zincirinde bir sonraki bağlantı haline geldi. Bu sadece önceden ifade ettiğimiz kaygıların geçerliliğini onaylar. Daha önce ABD'nin INF Antlaşması'nın yasakladığı silahların yapılması konusunda uzun zamandır çalıştığı konusunda bilgimiz vardı. Bunu defalarca ortaklarımıza anlattık. Ancak aynı zamanda, bu kabul edilemez durumu düzeltmek ve antlaşmaya uymaya devam etmek yerine Amerikalılar, Rusya'nın bu antlaşma hükümlerine uymadığı iddiasıyla ilgili bir propaganda kampanyası düzenlediler. Şimdi herkesin açıkça gördüğü üzere, Washington'un tek amacı, antlaşmayı ihlal eden çalışmaları ve ondan geri çekilme niyetini gizlemekti. Bütün bunlar, ABD'nin gerçek niyetleri hakkında hiçbir şüphe bırakmıyor. Mevcut olan kısıtlamalardan kurtulmak için, ellerini daha önce yasaklanmış füzeleri, dünyanın çeşitli bölgelerinde yerleştirmek için çözmek. Çok yüksek seviyedeki Amerikalı siyasetçiler, yeni sistemlerin yayılmasının Asya-Pasifik bölgesinden başlatılabileceğini söylüyor, ancak bu da temel çıkarlarımızı etkiliyor, çünkü bütün bunlar Rusya sınırlarına yakın.

Bildiğiniz üzere ekonomimiz için pahalı, yıkıcı silah yarışına asla girmek istemedik, istemiyoruz ve istemeyeceğiz. Savunma harcamaları açısından, Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa ve Japonya'dan sonra dünyada oldukça mütevazı olan yedinci sırada yer aldığını hatırlatmama izin verin. Bizim tarafımızdan dünyada benzeri olmayan en yeni silahların üretimi, ABD'nin 2003 yılında füze savunma sisteminin kısıtlanması anlaşmasından tek taraflı çıkmasıyla provoke edildi. Biz hiç şüphesiz ki kendi halkımızın ve ülkemizin güvenliğini sağlamak zorunda kaldık. Biz bunu şimdi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bununla birlikte oluşan durumlar dikkate alınarak, Savunma, Dışişleri Bakanlıkları ve diğer ilgili birimlere ABD'nin belirtilen eylemleri nedeniyle ülkemiz için oluşan tehditlerin düzeyini analiz etmeleri ve simetrik yanıt hazırlığı için önlem alma talimatını veriyorum.

Aynı zamanda, Rusya, güvenini yeniden sağlamak ve uluslararası güvenliği güçlendirmek için ABD ile eşit ve yapıcı bir diyaloga açıktır."