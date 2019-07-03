03.07.2019 14:58
Haberler» Politika» Haber

Putin'den Türkiye'ye övgü dolu sözler

Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da görev yapan büyükelçilerin güven mektuplarını sundukları törende Türkiye ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da görev yapan büyükelçilerin güven mektuplarını sundukları törende Türkiye ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'deki Aleksandrovskiy salonunda, ülkelerini temsilen Rusya'da görev yapan 18 büyükelçinin güven mektubunun alındığı törende önemli açıklamalar yaptı. Törende Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sierra Leone Cumhuriyeti, Brezilya, Etiyopya, Belarus, Nikaragua, Hırvatistan, Kırgızistan, Namibya, Moritanya, Afganistan, Yunanistan, Güney Kore, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Kosta Rika, Seyşeller, Botsvana ve geçtiğimiz Ocak ayında göreve başlayan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın güven mektupları sunuldu.

Putin'in Türkiye ve Erdoğan sözleri

Törende Türkiye ile ilgili geniş ifadelere yer veren Putin, "Birçok başka ilginç projemiz ve ortak girişimimiz var. Rusya ile Türkiye'nin Suriye'deki durumu normalleştirmeye ve barış sürecinin başlatılmasına yönelik koordine çabaları, uluslararası istikrar için önemli bir faktör" dedi. Rus lider, Türkiye ile Rusya arasındaki partnerliğin stratejik düzeyde olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sürekli temas halinde olduklarını ifade etti. - MOSKOVA
Kaynak: İHA
Politika

Son Dakika Haberleri
17:21   AP'nin çiçeği burnunda Başkanı Sassoli'den ilk açıklama
17:21   Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor
17:17   "The Network" belgeselinin ilk gösterimi
17:11   Bilişim Teknolojileri Bağımlılığını Araştırma Komisyonu
17:10   AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantılarının yer ve tarihleri belirlendi
17:06   TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı
16:55   Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor