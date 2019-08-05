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Putin'den Washington'a rest: "Eğer ABD yaparsa Rusya da nükleer füze geliştirecek"

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) 2 Ağustos'ta resmen çekilmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin başlaması durumunda Rusya'nın da karadan havaya atılabilen kısa ve orta vadeli nükleer füze geliştireceği uyarısında bulundu.

05.08.2019 18:09 Putin'den Washington'a rest:

Amerika Birleşik Devletleri'nin ( ABD) Soğuk Savaş döneminin en önemli anlaşmalarından biri olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) 2 Ağustos'ta resmen çekilmesinin ardından Moskova'dan rest geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin başlaması durumunda Rusya'nın da karadan havaya atılabilen kısa ve orta vadeli nükleer füze geliştireceği uyarısında bulundu.

Putin pazartesi günü Güvenlik Konseyi ile bir toplantı yaparak savunma ve dışişleri bakanları ile yabancı istihbarat servisine ABD'nin muhtemel nükleer füze geliştirme adımlarını yakından izlemesi talimatını verdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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