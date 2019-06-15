15.06.2019 22:00
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Putin'den Xi'ye doğum günü jesti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Xi Jinping'in doğum gününü kutlayarak Xİ'ye Rus dondurması verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Xi Jinping'in doğum gününü kutlayarak Xİ'ye Rus dondurması verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping, Asya Etkileşim ve Güvenlik Önlemleri Konferansı zirvesinin resmi açılışından önce bir araya geldi. Etkinlik öncesi Xi Jinping'in doğuma gününü kutlayan Putin, Çin liderine bir kutu Rus dondurması hediye etti. Buna ek olarak, Rus lider Xi'ye Çince "size iyi dileklerimizi sunarız", yazılı pastayı takdim etti. Buna karşılık Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı'na sıcak bir şekilde teşekkür etti. Putin'in Çin'de çok popüler olduğunu belirtti. Çinli işadamları 2016 yılında Rusya Devlet Başkan'ına Xi Jinping'in Rus dondurmasını sevdiğini söylemişti. Aynı yıl, G20 Zirvesi'nde de, Putin, Çinli mevkidaşına bir kutu Rus dondurması getirmişti.
(Serkan Bayar/İHA)Putin'den Xi'ye doğum günü jesti
Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Vladimir Putin, Güncel

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