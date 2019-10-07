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Putin doğum gününde maaşına zam yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum gününde maaşını yüzde 4,3 oranında artıran kararnameyi imzaladı.

07.10.2019 18:52Putin doğum gününde maaşına zam yaptı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum gününde maaşını yüzde 4,3 oranında artıran kararnameyi imzaladı.
Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya'da devlet başkanı ve başbakanlık görevleri için ödenen maaşlar yüzde 4,3 oranında artırıldı.
İmzalanan kararnameyle, savunma, acil durum, içişleri bakanlarının yanı sıra, Federal Güvenlik Servisi (FSB) gibi bazı yetkililerin de maaşları aynı oranda yükseltildi.
Putin, geçen yıl başkanlık görevi nedeniyle 8,6 milyon ruble (yaklaşık 132 bin dolar) kazanmıştı.
7 Ekim 1952'de doğan Putin bugün 67 yaşına girdi.

Vladimir Putin, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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